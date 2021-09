[Vidéo] TANGUY, LE RETOUR sur M6 Bande Annonce VF (Comédie, 2019) André Dussolier, Sabine Azéma

TANGUY, LE RETOUR Bande Annonce VF (extraits), film en français à la télé sur M6 le 14 septembre.

[Musique] la crise menace des éperons [Musique] puis sa mère oui tanguay ce qui se passe qu’est ce que mon futur et l’humanité on comprend ce que ma vie qui s’écoule soutien qui sont au chaud [Musique] excusez moi je me sens pas très bien je crois que je vais me coucher et était partie accoucher hier soir mais bon on m’a appelé et elle a insisté et insisté pour que je le rejoins dans un bar c’est nul pascal 6h du matin exactement il va mieux mieux que ce qu’il concerne cet appartement il a retrouvé lui je crois même que je préfère à l’ancien [Musique] tu sais d’après toi je suis désolé je voulais pas des anges est oui en revanche ce n’est pas un problème en train se faire enfler dix mois le temps passe mais après une décision ou un tueur c’est comme un deuil c’ est dur et non parce que tu cours tu restes ici ah non aculés ils auraient pu voir depuis longtemps l’essentiel c’est qu’il dégage [Musique] .