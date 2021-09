[Vidéo] Stromae : Tatiana Silva sort de l’ombre

Tatiana Silva l’animatrice météo de la première chaîne a livré des confidences sur sa liaison passée avec la star de la chanson Stromae, les confidences inédites de l’ex reine de beauté….

D’habitude extrêmement discrète sur sa vie privée tatiana silva fait encore aujourd’hui quelques révélations de la célèbre présentatrice météo à cordes effectivement un entretien exclusif au journaliste du magazine gala une interview dans laquelle la star de tf1 évoque notamment sa relation avec le chanteur stromae on vous proposez donc de découvrir cette déclaration sur une idylle qui a longtemps fait la une de la presse dans quelques jours tatiana silva s’apprête à publier un livre dans lequel elle retrace son parcours dans cet ouvrage intitulé tout commence par soi l’ancienne miss belgique raconte son histoire sans rien cacher aux lecteurs elle explique ainsi comment elle a perdu sa mère lors de son adolescence ou encore comment elle s’est battue pour vivre mêmes pour survivre dans ces lignes la magnifique brune énumère alors la longue liste de petits boulots qu’ elle a dû accepter pour tenter de joindre les deux combats en effet si tatiana silva est aujourd’hui à l’abri du besoin sa vie n’a pas été facile vendeuse gérante de boutiques des chouettes boulot mais qui ne me passionnait pas des masses sans diplôme c’était le mieux que j’atteignais tout en pensant qu’un jour quelqu’un me donnerais ma chance lors de cette interview avec la presse tatiana silva accepte également de parler des rencontres déterminantes qui ont jalonné sa jeune existence parmi les plus importantes de celle ci il y a notamment son histoire d’amour avec stromae durant près de deux ans la reine de beauté et l’artiste vend effectivement connaître une magnifique idylle qui reste aujourd’hui toujours gravée dans la mémoire de la jeune femme visiblement tatiana silva garde un très bon souvenir de ce moment comme elle le déclarait déjà dans les pages de paris match en 2017 nous avons vécu une merveilleuse histoire stromae est une belle personne et nos échanges ont été un combat bhl cependant l’exposition médiatique de leur couple n’a pas été facile à vivre peu d’habitués à se retrouver à une des magazines est sous le feu des objectifs tatiana silva n’a pas particulièrement apprécié cette période de ce point de vue là pourtant ils ont tout fait pour maintenir une certaine discrétion d’ailleurs dans son livre la présentatrice météo de tf1 n’en parle pas en effet tatiana silva préfère protéger son jardin secret nous avons eu une relation officielle mais très discrète les gens savent que nous avons été ensemble mais ni lui ni moi n’en parlons je sais ce que j’ai vécu avec lui il sait ce qu’il a vécu avec moi et son nom n’apparaît pas dans le livre comme il se doit une absence qui devra certainement réjouir les pousses de stromae avec lesquelles il coule aujourd’hui des jours heureux si tatian .