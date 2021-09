[Vidéo] Sophie Marceau se confie sans détour sur ses débuts difficiles

Sophie Marceau, la grande dame du 7e art est aujord’hui à l’affiche du nouveau long-métrage « Tout s’est bien passé » écrit et réalisé par François Ozon. Dans un entretien accordé au journal le Monde, l’actrice de 54 ans a évoqué ses débuts difficiles dans l’univers artistique, à l’âge de treize ans.

#SophieMarceau

Sophie marceau la grande dame du septième art est aujourd’hui à la fiche du nouveau long métrage de françois ozon tout s’est bien passé qui est sorti le 22 septembre dernier dans un entretien accordé au journal le monde l’actrice a évoqué ses débuts dans le cinéma à l’âge de 13 ans en effet sophie marceau a connu une adolescence qu’elle n’a pas pu vivre comme n’importe quelle autre personne elle a décrit son arrivée dans le cinéma comme magnifique mais aussi comme un traumatisme elle indique à 13 ans j’étais déjà quelqu’un d’autre avec des contrats et comme vous le disiez les contrats ce n’était pas simple je me suis senti enfermé emprisonné dans l’obligation de faire des choses sans qu on me demande mon avis c’est lourd at elle dit malgré sa longue expérience de plus de 40 ans l’actrice reconnaît avoir du mal à gérer ses émotions quand elle est questionnée sur plusieurs sujets sur vous demande d’avoir un avis sur tout en même temps c’ est une chance de pouvoir dire des choses c’est impor tant aussi parfois sur tous les sujets je pars au quart de tour je ne me contre 1 pas c’est pour ça il faut que je me calme un peu je ne suis pas assez stratège morts il y a quelques jours jean paul belmondo a eu l’ honneur aux invalides d’une belle cérémonie nationale et une autre plus restreinte à l’église saint-germain-des-prés des moments où la comédienne sophie marceau n’a pas assisté celle ci devait aller à los angeles pour le tournage du prochain long métrage de lisa du hello même si elle avait été là pas certaine que la vedette il serait allé j’aime bien l’idée de témoigner mon amitié mais je fais à plusieurs fois pour jean-paul je lui ai rendu hommage au festival de venise il y a deux ans on a conservé un respect mutuel je lui voue une grande admiration a souligné celle qui a livré ne pas avoir eu de peine en apprenant son décès il a fait ce qu’il a aimé avec énormément de générosité il a eu une vie accomplie et bien remplie né en 1966 à paris d’un papa chauffeur et d’une maman démonstratrice sophie grandi en banlieue parisienne à chelles après la séparation de ses parents quand elle a 9 ans la famille s’installe à junte il y a peu motivée par les études sophie a très tôt envie d’affronter la vraie vie elle s ‘inscrit dans une agence de publicité pour se faire de l’argent de poche elle tourne avec le réalisateur et jazz ou la vkii dans l’amour brac premier des quatre longs métrages qui tourneront la même année la comédienne chanter enregistre l’album certitude en 1988 elle tourne dans l’étudiante en 2015 elle est membre du jury du 68e festiv .