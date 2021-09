[Vidéo] Serge Gainsbourg : Vanessa Paradis sort de l’ombre

Vanessa Paradis, plutôt discrète sur sa vie privée, la star de la musique tient une vérité qui mérite d’être dite aujourd’hui, sur sa relation avec le monstre sacré de la chanson française Serge Gainsbourg….

#VanessaParadis #Gainsbourg

En 1987 vanessa paradis cartonne avec son tube joe le taxi le public la découvre alors vanessa tout jeune en tant que chanteuse puise elle a fait ses premiers pas en tant qu’actrice et là tout le monde s’est mis d’accord pour dire que la jeune femme crevé l’écran actrice à part entière elle a reçu un césar dès 1990 pour son rôle dans noce blanche mais ce succès fulgurant n’a pas été de tout repos pour cet artiste au caractère réservé quand j’ai connu ce succès je n’avais qu’une vingtaine d’années et c’était si soudain si violent moi qui étais déjà timide cela m’a rendu encore plus sauvage au sens propre j’ai pu avoir la sensation d’être traqué comme un animal et que l’on me priver de ma liberté voir le regard de personnes qui me connaissaient se transformer d’un seul coup alors que rien n’avait changé en moi tout cela m’a profondément perturbés avait-elle en effet révélé à psychologies en 2013 sa célébrité va encore s’ avec sa collaboration avec gainsbarre ce dernier l’aide à réaliser son album variations sur le même t’aime mais à l’époque les rumeurs vont bon train on parle alors d’un rapport conflictuel entre les deux artistes serge gainsbourg aurait souhaité faire de la jeune chanteuse s’amuse comme il l’avait précédemment fait avec brigitte bardot ou encore sa femme jane birkin mais l’ancienne candidate de l’école des fans aurait montré un caractère bien trempé le père de charlotte gainsbourg est piqué une crise et lâchés dans les médias paradis c’est l’enfer avec ces déclarations sulfureuses il n’en fallait pas plus pour faire jaser dans la presse pourtant des années plus tard la femme de samuel benchétrit a accordé une interview sur le sujet à nos confrères du journal du 10 hanches cette dernière a notamment réfuté la mésentente qu ‘on leur a longtemps collé la collaboration avec serge gainsbourg on a prétendu que ça s’était mal passé entre nous alors que c’était divin le seul problème c’est que serge était très malade quand l’album est so rti par esprit de provocation il a mis de l’huile sur le feu en se laissant emporter par un bon mot paradis c’est l’enfer at elle en effet expliqué serge gainsbourg avait exigé écrire seul le texte de toutes les chansons de l’ album pourtant vanessa paradis entendait apporter sa touche personnelle c’est vrai que je lui ait retoqué un texte mais je pense que c’était mieux pour lui il écrivait en parallèle des chansons pour joëlle ursull désolé mais je ne reconnais pas la chanson white and black blues haut niveau c’est ce qu’ils cherchaient à me refiler mais moi si je travaillais avec lui c’était pour avoir du grand gainsbourg se justifie ainsi la mama .