[Vidéo] Raymond choqué : Le chroniqueur de TPMP s’en prend à Véronique Genest et dévoile son salaire !

Raymond choqué : Le chroniqueur de TPMP s’en prend à Véronique Genest et dévoile son salaire !

[Musique] pour aimant les dernières confidences de véronique genest au sujet de son train de vie luxueux ne passe pas du tout choquée le chroniqueur de touche pas à mon poste n’hésite pas à pousser un coup de gueule il dévoile également sans tabou son propre salaire ne vous préoccupations pas dans cet article nous allons tout vous dire sur le sujet vous êtes prêt il y a quelques jours sur y que je n’ai été l’invité de jordan de luxe dans l’émission l’instant de luxe elle évoquait notamment ses problèmes d ‘argent elle évoquait notamment les nombreuses charges qu’elle devait payer j’avais une réserve mais j’arrive au bout de ma réserve c’était une réserve de 2 ans de l’image et des charges énormes j’ai ma mère à charge qui est en ehpad [Musique] j’ai l’expérience de mon mari à charge sur l’entretient des gens la vie est compliquée il y a aussi des frais quotidiens énormes beaucoup ça ne veut pas dire qu’il faut plus dans la suite de son interview jordan de luxe voulez savoir combien véronique genest devrait gagner pour s’en sortir cette dernière explique ensuite que c’était beaucoup beaucoup ça ne veut pas dire qu’il faut plus ardents les charges jeu ne sort pratiquement pas au resto quand je m’ai des fringues c30 bol je ne suis pas très dépensière mais je ne me plains pas finalement la comédienne a révélé qu’il lui fallait facilement dix mille euros par mois [Musique] une déclaration qui a clairement fait parler sur les réseaux sociaux suite à la déclaration de véronique genest cyril hanouna et ses chroniqueurs ont pris le débat brrr c’est à ce moment là que raymond a pris la parole pour lui si elle a besoin d’autant d’argent c’est parce qu’elle organise son train de vie en fonction quand elle parle en un ça fait cent vingt mille euros il faut dix ans pour gagner ça et elle dit qu’elle n’y arrive pas tant mieux pour elle celui pour 10000 euros par mois – 2002 1200 euros par mois ça me suffit largement il y en a qui vivent avec 800 emballer des propos avec qui ont les autres chroniqueurs comme isabelle morini-bosc ou encore géraldine maillet ne sont pas d’accord en effet les chroniqueuses ont notamment accusé le jeune homme d’être le représentant du peuple et de ne pas se mettre à la place des personnalités qui ont du mal à trouver un train de vie plus faible après la gloire finalement accusé d’être démago le chauffeur livreur ne s’est pas laissé f aire vraiment un même décidé de dévoiler son salaire en direct à la demande de guillaume genton depuis quelques années vraiment cumule deux activités chroniqueur dans tpm paix mais également chauffeur livreur lorsque guillaume genton lui demande combien il gagne le jeune homme d’alors où comme à la réponse la question il a notamment déclaré tout cumulé je dois être à 5000 euros c’est énorme il explique ensuite qu’il touchait 19 .