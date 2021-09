[Vidéo] Rabby slo Ton Fantôme Continue à saigner Video Officielle 2021

Nouveau single « Ton fantôme continue à saigner» disponible ici :http://smarturl.it/4g1vkq

Ton fantôme continu à saigner rabby slo

Refrain

Sɛ ce é é é ton fantôme continue à saigner

Bébé é é é ton fantôme continue à saigner

Sɛ ce é é é ton fantôme continue à saigner

Bébé é é é

Cà fait bientôt un an,

Que je ne peux m’en remettre

Hun mɔn alɛn mɛn djɛ tò we sin ka

Et cà ma fait tourner la tête

Victoria Secret au mûr

J’imagine ta belle forme

Ton parfum dans le lit

Nɔn flɛn mí we yɔ kpɔ

Sɛ ce é é é ton fantôme continue à saigner

Bébé é é é ton fantôme continue à saigner

Sɛ ce é é é ton fantôme continue à saigner

Bébé é é é

Mɛn lɛ bi nɔn blò jalousie

Nò notre monde était à fifa ji

Quand mon ciel ja yi bò gba bi

C’est toi qui me tient dans tes bras

Pourquoi a na nu tu as changé ma jo mi do o o

Alɔ do kpò mɔn mɔn xo kpɛ

Yo kpɔ wa mi ni du we

Houn sɛn ce ko sɛn sɛn

Nu to we jɛ ce ji

Yɔ kpɔ a vivi dɛn

Na xɔ gucci nu wé

Kpa ma hun sun to we vivi

Sɛ ce é é é ton fantôme continue à saigner

Bébé é é é ton fantôme continue à saigner

Sɛ ce é é é ton fantôme continue à saigner

Bébé é é é

Chérie bébé, je veux ton gombo

Chérie yɛn tɔn, je veux ton gombo

Chérie bébé, je veux ton gombo

Chérie yɛn tɔn, je veux ton gombo

Tu sais comment pilon piler baby

ta sauce là, c’est doux

Tu sais comment pilon piler baby

ta sauce là, c’est doux

