[Vidéo] Qui veut gagner des millions : le présentateur de l’émission est mort.

,##qui veut gagner de l’argent en masse gad elmaleh,##caméras de surveillance,##millions,##sketch gadelmaleh qui veut gagner des millions,##caméras de surveillance

Qui veut gagner des millions : le présentateur de l’émission est mort. Selon la famille de Regis Philbin, l’animateur emblématique de la version américaine de « Who Wants to Make Millions » Qui veut .