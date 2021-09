[Vidéo] Prince Albert : Un nouvel abandon de la princesse Charlène de Monaco ? Révélations !

Prince Albert : Un nouvel abandon de la princesse Charlène de Monaco ? Révélations !

[Musique] le prince albert commence à en avoir plus qu’assez de devoir dépendre son comble depuis que charlene de monaco est parti en afrique du sud le prince du rocher est la cible de ces pubs irlandais tracteur [Musique] heureusement son set de chef de la principauté de monaco lui permet de prendre du recul est de garder la tête froide [Musique] mais malgré son haut rang il reste humain est affecté par ce qui peut se dire sur lui et sur son mariage objets qu’on vous propose donc de faire le point sur cette nouvelle rumeur et sur la réalité de son couple avec charlène de monaco car le prince albert a toutes les raisons d’espérer le retour de cette femme auprès de lui et d’aspirer à la tranquillité [Musique] c’était en somme ce qu’imaginait l’opinion publique quand la merde prince héréditaire jacques et de princesses gabriel a quitté le rocher pour un séjour en afrique du sud [Musique] mais objet qu’on rappelle que les cous prince albert est originaire de cette région du monde en effet charlene de monaco est née à bulawayo en rhodésie l’actuel zimbabwe puise l émigré à benoni en afrique du sud devenant même nageuse olympique de l’équipe nationale en somme il n’y avait absolument rien d’étrange à quel voyage en afrique du sud le problème était cependant qu’elle tardait pas rentrer les médias aussi bien des magazines à scandales que des experts de la principauté de monaco ont alors supposer le pire [Musique] charlene de monaco était-elle en froid avec le prince albert-elle s’éloigner pour réfléchir une séparation est elle en train de se dessiner des rumeurs fleurissent est de tous les côtés mais le prince albert et charlène de monaco n’avait pas daigné réagir dépensier la mère de jacques et de gabriella à communiquer sur les raisons qui poussent à rester plus longtemps que prévu en afrique du sud un problème de santé la contraignait en effet à rester sur place impossible pour elle de prendre l’avion avec ses problèmes horn les cous prince albert alors subir plusieurs interventions et respecter une période de convalescence importante [Musique] une période qui apparaissait comme une éternité pour l’opinion publique et qui permettait ainsi aux médias de relancer les rumeurs de rupture [Musique] puis le prince albert et ses deux enfants se sont rendus en afrique du sud ils ont pu rendre visite à la princesse de monaco sur le compte instagram de cette dernière des photos le prouvait les médias ont enfin pu constater que tout allait parfaitement bien dans le couple princier monégasque mais le départ précipité du chef de la principauté de monaco contrainte de répondre à d’innombrables obligations à continuer de faire couler de l’encré alors encore aujourd’hui objet qu’on ne vous cache pas que des médias s’interrogent et cela toujours sur une supposée tensions entre le prince albert .