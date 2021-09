[Vidéo] Philippe Etchebest Les révélations surprenantes

Philippe Etchebest, le chef cuisinier français très en colère : les révélations surprenantes, le super héros derrière les fourneaux fait des révélations…

Philippe est un super héros en effet bien avant les prémices de la crise liée aux coronavirus ils vont tout pour venir en aide au restaurant en difficulté certes sa méthode a fait couler beaucoup de larmes face à ce meilleur de France qui demande uniquement l’excellence ce n’est pas évident de tout remettre en question pour autant avec cauchemar en cuisine il arrive à tout de suite cerner où ça ne va pas et comment colmater les brèches malheureusement la pandémie va tout balayer sur son passage et réduire ses efforts à néant se voulant le porte parole de ce secteur en perdition il va sans cesse interpeler le gouvernement pour trouver des solutions payeur cela lui a donné des idées pour faire évoluer le programme sans plus attendre pour philippe etchebest c’est l’heure du bilan ça fait maintenant et que je fais cette émission afin de ne pas avoir de téléspectateurs mais aussi pour résoudre dans la durée les dossiers il se remet sans cesse en question c’ est pourquoi il estime qu’il est important de réfléchir à une approche un peu différente philippe etchebest ne prend jamais de pincettes lorsqu’il a un objectif il fait tout pour parvenir à ses fins sans laisser les autres sur les fins pendant les 48 premières heures qui sont extrêmement importantes je pointe du doigt ce qui ne va pas et je fais prendre conscience aux gens qu’ils vont dans la mauvaise direction ensemble loin des 5 jours où le chef observe les habitudes ses confrères et dézinguer les réfractaires soucieux de mettre de l ‘ordre dans ce capharnaüm il s’entoure d’une équipe de chic et de choc dans un sourire il nous explique qu’une fois sur un dossier ces experts en pilotage d’entreprise les accompagnent encore pendant six mois après le tournage mais ce n ‘est pas du tout le seul chamboulement annoncé par philippe etchebest dorénavant il souhaite s’appuyer sur l’avis de mallory gabsi arrivé presque à la fin de la onzième saison de top chef le public adore le jeune chef belge d’ailleurs ils sont nombreux à avoir réagi à son élimination aux portes de la finale son rôle est multiple est essentiel à la fois il les accompagne dans les recettes dans la découverte du restaurant aussi le chef étoilé tant redouté reste dans les coulisses tout en donnant de précieuses directive en fonction des candidats et de leurs capacités à cuisiner quand il revient sur les rares polémique liée à sa présence dans cauchemar en cuisine philippe etchebest fait preuve d’humilité c’était peut être ma photo si j’en donnais peut être un peu trop aujourd’hui plus question de se mettre en colère ce n’est pas constructif c’est hyper sensible souhaite à présent pratiqués la zen attitude auprès de ceux qui sollicitent son aide.