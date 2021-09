[Vidéo] Philippe Etchebest : Gardien de foot face aux légendes Didier Deschamps et Fabien Barthez

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Philippe Etchebest : Gardien de foot face aux légendes Didier Deschamps et Fabien Barthez

En plus de la cuisine philippe etchebest est un passionné de sport il a même pratiqué deux de ces disciplines préférées en un soir à l’occasion d’un match de légende le chef a enfilé ses gants pour affronter des champs et barthez la rencontre en question a eu lieu au stade chaban-delmas à bordeaux l’antre des girondins a accueilli lundi 13 septembre 2021 la deuxième édition du match des légendes et plus de 8000 spectateurs l’événement est organisé par pascal olmeta et son association un sourire un espoir pour la vie fondée en 2006 et oeuvrant pour les enfants hospitalisés l’ancien footballeur et vainqueur de la toute première édition de l’émission la ferme célébrités a pu compter sur la présence de ses amis le sélectionneur de l’équipe de france didier deschamps les footballeurs retraités jean pierre papin et sidney govou ainsi que les ex rugbyman sébastien chabal fabien pelous marc lièvremont et dimitri yachvili était de la partie ils se sont affrontés au cours d’un match en deux mi te mps avec une partie rugby et une partie foot philippe etchebest a lui aussi participé au match le restaurateur et juge star de l’émission top chef était membre de l’équipe de rugby man et à jouer les gardiens de but lors de la mi-temps foot mains gantées casquette à l’envers sur la tête et sourire aux lèvres le propriétaire du quatrième mur à bordeaux a fait de son mieux pour préserver la cage de ses partenaires le temps de ce match de 90 minutes philippe etchebest a ainsi oublié les pistes nouvelles concernant l’avenir de l’émission top chef des millions de téléspectateurs ont exprimé leur déception après le départ du chef michel sarran philippe lui a quant à lui rendu un bel hommage sur instagram en écrivant très heureux d’avoir partagé ces années à tes côtés mon ami @ michel reb à sarran tu vas nous manquer m6 chaîne diffuseur du programme a également réagi un jury ça évolue il y a déjà eu neuf jurés différents qui ont incarné top chef michel sarran était avec nous pendant sept ans o na pensé que c’était important d’avancer de proposer une nouvelle manière de juger ces jeunes gens si talentueux ce est justifiée thomas valentin directeur des programmes de m6 dans l’émission laissez vous tenter sur rtl on lie mais beaucoup et on a discuté avec lui d’autres projets de télévision on pourrait tout à fait le retrouver sur les antennes de m6 [Musique] .