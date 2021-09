[Vidéo] Patrick Sébastien père inconnu, il s’est confié sans fard

Pour la 1ère fois, Patrick Sébastien, le grand homme de la télévision française accepte de laisser tomber ses masques de comédien, acteur, réalisateur, chanteur, auteur-compositeur et se confie à cœur ouvert sur les drames qui ont marqué sa vie.

#PatrickSébastien

Pour la première fois patrick sébastien le grand homme de la télévision française accepte de laisser tomber son masque de comédiens et se confie à coeur ouvert sur les drames qui ont marqué sa vie sans plus attendre on vous raconte comment ses nombreux drames ont réussi à le faire évoluer et même mourir pour preuve il a souvent eu des problèmes de confiance avec ses employeurs à la télévision d’abord tf1 et le service public lui font puis se rétracte ce n’est pas grave car au fond il reste droit dans ses bottes et fidèle à ses convictions plus que jamais sur le verra autrement que comme un humoriste derrière son masque de clown il y a un coeur qui saigne sans plus attendre sur vous explique tout dans les moindres détails début 90 patrick sébastien père son fils dans un accident de la route comme il le raconte dans ces deux émissions à savoir sept à huit et tpm p il ne s’en soit jamais remis c’est normal ce n’est pas dans l’ordre des choses d’enterrer son enfant d’ailleurs pour l’anecdote s achez que s’il a comme nom de famille sébastien c’est pour lui rendre hommage le soir de la tragédie il est même obligé de jouer son spectacle juste en face du lieu de l’horrible événements comment tenir dans ces moments là n’at -il n’a jamais souhaité le rejoindre pour arrêter de souffrir quand il en parle c’est toujours avec des larmes dans les yeux tous ceux qui ont vécu ce genre de bouleversement en conscience qu’ils sont à la croisée des chemins patrick sébastien emploie toujours un vocabulaire imagé pour nous décrire sa manière de penser c’est une question de survie pointe sur ne choisir pas où on coule ou on continue à vivre quand tu te noies le bâton qui passe tu la trappe et tu essaies de sortir contre toute attente il nous décrit son état d’esprit face à son triste sort moi je suis mort avec lui on ne dirait pas du reste patrick sébastien a toujours essayé de nouer une complicité unique avec son fils vu que son propre père n’a pas voulu le reconnaître il a eu le sentiment permanent d’être rejeté par lui à l’école sur l’insulte le traite de bâtard traumatisés à vie il se jure qu’il ne fera pas les mêmes erreurs s’il a la chance d’avoir un enfant lorsque son premier bébé bonheur arrive l’humoriste est encore adolescent ses 16 ans d’écart seront sa force malheureusement le destin a choisi de les séparer beaucoup trop tôt aujourd’hui il élève sa petite fille comme si c’était la sienne profondément humaniste il la prend sous son aile et l’aide à avancer pas à pas on pense sincèrement qu’il s’est accroché à elle comme un bouée de secours pas le droit de baisser les bras elle a tant besoin de lui comme le prouve la photo .