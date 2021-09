[Vidéo] Obsèques de Charles Gérard : Michel Drucker ému, un discours bouleversant

Obsèques de Charles Gérard : Michel Drucker ému, un discours bouleversant

Jeudi dernier charlot gérard rendait son dernier souffle laissant une cliente dans le milieu du cinéma français ce 26 septembre 2019 plusieurs personnalités qui ont eu la chance de côtoyer celui qu’on appelait charlot était venu honorer sa mémoire ou lors de ses obsèques se présentait en l ‘église apostolique du viiie arrondissement de paris dans cette même église où tu avais seul le cercueil de thann arrêts quinze jours plus tard le cercueil de ton père avait notamment été attribué à jean paul belmondo son meilleur ami pendant plus de 70 ans nos confrères du parisien ont pu se glisser parmi les invités des obsèques de charles gérard [Musique] ils ont notamment capté le discours déchirant de celui qui aura tant fait pour sa carrière claude lelouch [Musique] parmi les copains il était le champion de tous la roue de secours idéal à toutes nos petites misères points aujourd’hui je ne suis pas triste charles va retrouver une vente de copala au lino ventura francis lie jacques brel jean rochefort jean pierre marielle aujourd’hui je suis sûr qu’il va devenir l’ami du bon dieu a déclaré dans l’église le cinéaste qui l’a dirigé dans une vingtaine de longs métrages dont le voyou laventure c’est la vente sur ou encore les uns et les autres préparent notre arrivée la voix tremblante selon nos confrères claude lelouch se laisse finalement submergé par l’émotion charlot je te remercie infiniment pendentif trente ans de m’avoir accompagné supporter là-haut prépare notre arrivée voiture la vie à de courts voyages vers un grand mystère qu’on appelle la mort-il devant les invités il a cependant pu compter sur le soutien de sa campagne valérie père à sa fille salomé et la mère de celle ci evelyne bouix on ne peut qu’imaginer cette atmosphère singulière q ui s’est installé dans l’enceinte de l’église en sortant des obsèques on remarque cependant le visage fermé de michel drucker son ami de toujours [Musique] d’autres personnalités médiatiques le suivaient comme richard anconina bernard le coq antoine duléry elie chouraqui rémy julienne agathe net en sont ou encore cyril viguier bob sinclar daniel leclercq et charlie kubis erian le maquilleur de jean paul belmondo celui ci était d’ailleurs épaulé par sa fille stella son fils dans l’es7 petit fils alessandro est victor del mundo .