[Vidéo] Nolwenn Leroy, Florent Pagny et Louane seront au prochain M Radio Live

Nolwenn Leroy, Florent Pagny et Louane seront au prochain M Radio Live

Si est-il le plus gros concert privé jamais organisé par m radio le prochain m radio là ils s’arrêtent au domaine national de saint cloud à paris le jeudi 16 septembre à 20h m radio offre un événement privé réservé à plus de cinq mille auditeurs privilégiés avec des artistes incontournables de la variété française soprano nolwenn leroy pascal obispo florent pagny kenshi luan bonne entendeur ces bases l’équipe de fête et peuvent réaliser des effets pyrotechniques durant le show une première dans l’histoire des hemmes radio live les places sont à gagner en ce moment sur ma radio elle faire juste avant le concert 1m radio live talent sera organisé avec petit gars alan vd et maps et earth à miami dès 19h30 [Musique] 1 .