[Vidéo] Niyi Kosiberu – Jayé Ft. Tgang Le Technicien (Vidéo Officielle)

Jayé Audio Ici: https://li.sten.to/jV5zlag

Nouvel EP NYDA Vol 1 ici: https://li.sten.to/NYDA-by-NiyiKosiberu

Auteurs: Niyi Kosiberu & TGang Le Technicien

Tgang Le Technicien

Jayé

Gnin man do problème xa min dé

Doyigbézan towé nonvi min dé man nan xhoué do wé

Donc yawu profiter

Prend la vie du bon coté

E tè fun dô a ka dé

Kwè kpè é do gnin si ô, gnin na xô carré

Mi djomido man du gbè

Ah Gnin man do pressé

Le plus important c’est la santé

E djolo mawu gbêdotô ; nan do nubi, nman nan forcer

C’est l’argent qui me fait bander

E wè zon bô non xokan houébinou

Ndonan ba djé

E tè fun dô a ka dé

Kwè kpè é do gnin si ô, gnin na xô carré

Mi djomido man du gbè

Refrain

Jayé, jayé, jayé, jayé rè

Jayé, jayé, jayé, jayé rè

Jayé, jayé, jayé, jayé rè

Jayé, jayé, jayé, jayé orirè

Niyi Kosiberu

Mandem hustle tired

Life e no easy, I’ve been chasing paper

Memba say

Who no work no go chop Na bible dey talk am betta double your hustle oh no nooo

And if you know say you no be lazy oh

When money come; you go jubilate ooh

You go enjoy and you go dey flex oooh

Cos in this life, I can’t kill myself oooh

T’omodé ba n sisè

Oyè ko l’asiko igbadun

Igba ti o fi jayé; igba ti o fi jayé

If I work hardly all the day

I gotta rest and enjoy myself

Igba ti ma fi jayé

Igba ti ma fi jayé éé

Refrain

Jayé, jayé, jayé, jayé rè

Jayé, jayé, jayé, jayé rè

Jayé, jayé, jayé, jayé rè

Jayé, jayé, jayé, jayé orirè

Jayé, jayé, jayé, jayé rè

Jayé, jayé, jayé, jayé rè

Jayé, jayé, jayé, jayé rè

Jayé, jayé, jayé, jayé orirè

#niyikosiberu #tgang #jaye #nyda

Benin Web TV offre le meilleur de la musique béninoise et africaine. Musique urbaine, Afropop, Musique traditionnelle, slam, Tradi-moderne.., retrouvez également nos hits de l’année.