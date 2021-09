[Vidéo] MTV VMA 2021 : Megan Fox ultrasexy et révoltée, elle esquive un coup de poing sur le tapis rouge

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

MTV VMA 2021 : Megan Fox ultrasexy et révoltée, elle esquive un coup de poing sur le tapis rouge

Megan fox est une des femmes les plus sexy de la planète elle l’a encore prouvé dimanche soir lors des mtv video music art deux ans divinement robe transparente au bras de son compagnon machine gun kelly l’actrice de 35 ans a explosé de rage sur le tapis rouge après une altercation le couple a esquivé un coup de poing et un jet de boissons sis est i avec conor mc gregor cma chine jon kelly et megan fox ont failli en venir aux mains les trois stars parmi les chanceux invités participant des mtv video music awards 2021 avant le début de la cérémonie qui s’est déroulée au barclays centre à brooklyn les convives sont passés par l’iman câble tapis rose l’altercation a eu lieu avant que megan fox et mgk ne pose sur le red carpet conor mc gregor venu avec sa fiancée 10,2 l’un aurait demandé une photo à machine jeune kelly le rappeur a refusé provoqué la colère du combattant de ma qui a tenté de lui asséner un coup de poing et a lancé un verre l’un sur le couple sans les attendre les deux hommes ont été séparés par leurs gardes du corps respectifs et ont été écartés de la scène par les membres de la production [Musique] .