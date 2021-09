[Vidéo] Miss France 2022 : qui est Anaïs Werestchack, Miss Auvergne 2021 ?

Miss France 2022 : qui est Anaïs Werestchack, Miss Auvergne 2021 ?

Voilà bientôt neuf mois qu’amandine petit a été élue miss france 2021 au plus du fou et dans trois mois le rêve va s’arrêter pour la jolie blonde [Musique] plusieurs semaines notre miss france 2000 21 ans et sylvie tellier sillonne les routes de france à la recherche de nouvelles missions régionales l’émotion est au rendez vous à chaque fois du côté de la nouvelle reine de beauté comme qui côtés d’amandine petit qui sait que l’échéance se rapproche de plus en plus après avoir élu lolita ferrari en tant que miss poitou charentes 2021 à notre icône est en tant que miss midi pyrénées 2000 21 ou encore ambre andrieu en tant que miss aquitaine 2021 et une amandine petit est parti à la recherche de miss auvergne 2000 vingt-et-une ce vendredi 10 septembre [Musique] l’élection se déroulait au théâtre du puy en velay au total seize jeunes femmes ont défilé sous les yeux de juri après plusieurs heures de stress le résultat est tombé c’est un iceberg chaque qui a été élue miss auvergne 2021 succédant donc à la clermontoise jéromine prix aller le plus long possible anaïs vrs jacques est originaire de la ville de beaumont dans le puy de dôme j’ai du mal à réaliser a confié la jolie blonde à la montagne un sentiment qu’elle a également partagé sur instagram avec ses abonnés sous une vidéo d’elle en train de recevoir ces jolies couronne les mouvements comment vous remerciez pour la chance que vous venez de m’offrir un rêve de petite fille qui se réalise un écrit miss auvergne 2021 il aura donc fallu attendre cinq ans cinq ans de travail sur moi-même 5 ans d’expérience de vie qui m’ont fait grandi et mûrir pour finir par décrocher ce titre dont je rêvais quand confiait-elle avec émotion sur instagram le 11 juin dernier lorsqu’elle a été élue miss puy de d ôme 2021 point évidemment anaïs verrai ce que chaque entend bien aller le plus loin possible dans l’aventuré miss france 2022 je vais essayer de ramener la couronne ou du moins d’aller le plus long possible promet-elle âgée de 24 ans la candidate qui espère succéder à amandine petit à de jolis yeux bleus et des dents du bonheur diplômé de médecine elle a l’intention de devenir docteur en médecine générale d’ici quelques semaines elle partira pour l’île de la réunion avec les autres miss régionales amandine petit et subitement alliés pour le voyage préparatoire à l’élection et la grande épreuve du coup d’état ils ont généralement l’élection de miss france 2022 se déroulera le samedi 11 décembre prochain au zénith de caen en normandie .