[Vidéo] Mimie Mathy : ce projet qui peut lui rapporter gros

Mimie mathy la star du 7e art et son mari le chef cuisinier benoît gérard vivent le parfait bonheur depuis plusieurs années les deux amoureux se sont dit oui le 27 août 2007 et depuis ils ne se quittent plus l’un ne va pas sans l’autre enfin presque plus la comédienne a en effet accordé un entretien à la télé star dans lequel elle revient sur l’activité quotidienne de son mari qui lui prend plusieurs heures par jour une nouvelle qui peut surprendre les français puisque mimie mathy n’est pas seulement comédienne et humoriste avec benoît elle possède des vignes en plus des revenus qu’elle gagne pour la comédie mimie mathy s’est découvert une nouvelle passion qui peut lui rapporter gros la viticulture avec son époux ils se lancent dans le domaine et n’hésite pas à voir les choses en grand ils ont en effet acheté un domaine à vaison la romaine dans la région provence alpes côte d’azur notre domaine de vins biodynamiques sur deux hectares s’appelle minois et il est à la carte de quelques g rands chefs étoilés comme anne-sophie pic ex prix firman mimie mathy cependant cela demande beaucoup de temps et de travail son épouse s’occupe de ses vignes de 6 heures à 18 heures il a aussi une véritable passion pour les vignes alors même si les deux amoureux se voit peut être moins on imagine qu’elle est heureuse de partager avec lui cette passion l’achat de ce domaine doit en tout cas remplir le coeur de l’actrice de joie elle qui n’a pas vécu une année simple en l’espace de deux mois à peine elle a perdu ses deux parents le 4 juin dernier alors qu’il avait 89 ans marcel mathy a laissé échapper son dernier souffle deux mois plus tard le 16 août 2021 c’est roberte mathy âgé de 91 ans qui a quitté ce monde les deux époux ont été inhumés ensemble et laissent derrière eux mimie mathy ainsi que ses deux soeurs marie et frédéric entre la perte de ses parents et les rumeurs sur son comportement l’année n’a pas été de tout repos pour mimie mathy sur imagine donc que prendre du bon temp s dans son grand domaine et s’occuper des vignes est pour elle une vraie source de réconfort et de détente loin également de la frénésie parisienne celle qui a annoncé gagner 250 mille euros par épisode de joséphine ange gardien peut se rassurer elle fait toujours partie des personnalités préférées des français les téléspectateurs de tf1 se plaisent à découvrir ses aventures toujours plus folles dans son programme culte qui affiche encore aujourd’hui des audiences à faire pâlir de jalousie la concurrence elle peut être fière de son aura d’artistes populaires qui connaît le succès gr.