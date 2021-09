[Vidéo] Michel Drucker raconte comment il a aidé Jean-Paul Belmondo après son AVC en 2001

Michel Drucker raconte comment il a aidé Jean-Paul Belmondo après son AVC en 2001

Michel drucker est l’ami des stars et c’était donc bien évidemment l’ami de jean paul belmondo l’acteur qui nous a quitté le 6 septembre était également son voisin michel drucker a tenu à rendre hommage à nantes est le monstre sacré du cinéma français il en a profité pour raconter le commentaire il avait aidé lorsque celui ci avait été victime d’un accident en 2001 objets que vous proposez de découvrir cette histoire touchante jean paul belmondo nous a quitté ce lundi 6 septembre à l’âge de 88 ans son avocat a annoncé la nouvelle via l’afp depuis la profession entière rend hommage au grand homme de cinéma l’ami de michel drucker a participé à 75 km entre 1950 et 2011 il était bien évidemment connu pour son charme et son parler très particulier il était également un cascadeur de renom tel un tom cruise français et avant l’heure il a réalisé lui même la grande majorité de ses cascades le président de la république emmanuel macron a tenu à lui rendre hommage dans un communiqué officiel de l’elysée et assistant à ses obsèques très limité michel drucker sera également présent président a également envoyé un tweet très touchant jean paul belmondo était un trésor national tout en panache et en éclats de rire le verbe haut et le corps l’est héros sublimer figure familière infatigable casse cou et magicien des mots le club de football paris saint germain lui rendra également hommage ce samedi 11 septembre jean paul belmondo était non seulement un des fans les plus célèbres mais également une des personnes ayant permis en plus ben d’exister michel drucker est l’amie de toutes les stars françaises depuis des décennies il a en effet commencé sa carrière audiovisuelle sur leur siège en 1964 ce qui en fait le plus ancien présentateur du paysage audiovisuel français michel drucker a participé à tous les grands événements de la culture française il a été ravi gainsbourg puis gainsbarre il a annoncé en direct le décès de son ami claude françois c’est également lui qui a fait découvrir au publi c français jeune chanteuse québécoise de quinze ans céline dion enfin on se souvient de son très émouvante hommage à son ami johnny hallyday y où il avait pour une fois laissé le masque du professionnalisme de côté pour faire sortir ses larmes de 78 ans michel drucker est toujours bien présent sur notre petit écran c’est donc naturellement que le présentateur mystique a rendu hommage en direct à son ami l’a ainsi été l’invité du 20 heures de france 2 s est également entretenu sur le plateau de c à vous il était mon voisin [Musique] les vus beaucoup récemment je suis allé à son anniversaire il n’y a pas si longtemps il était très fatigué mais il m’a dit reviens me voir mais vite la complicité des deux hommes dure depuis 1965 et c’est donc un grand vide que va laisser jean paul belmondo .