[Vidéo] Marwa Loud déménage à Londres loin de ses fans : « Ça devient ingérable pour moi »

Marwa Loud déménage à Londres loin de ses fans : « Ça devient ingérable pour moi »

Si est-il un coup dur pour la communauté de maroilles hard la jeune chanteuse a décidé de plier bagages pour faire sa vie en angleterre loin de ses fans l’artiste de 24 ans propulsée à seulement 19 ans a partagé la nouvelle à nos confrères de pure drive ça devenait limité ingérable pour moi je ne silhouette plus rien faire je ne silhouette plus sortir au resto ou peu importe très connue depuis le succès de ces titres aux je ne devais pas ou encore aller les gros la rappeuse originaire de strasbourg explique qu’ elle n’arrive plus à mener une vie paisiblement à cause de sa notoriété que son couple en pâtit depuis son mariage en 2019 marc houalla en protège son conjoint qu’ils ne souhaite pas divulguer son identité comme elle le peut mais à cause de sa célébrité la jeune femme peine à vivre tranquillement et profite à peine deux moments intimes avec les siens c’est un super dur pour lui c’était une mission pour lui d’aller au restaurant avec moi d’aller au cinéma avec moi at elle confié év oquant les sorties avec son époux à e 1 [Musique] .