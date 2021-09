[Vidéo] Marion Rousse fière de son chéri Julian Alaphilippe sacré champion du monde

Marion Rousse fière de son chéri Julian Alaphilippe sacré champion du monde

[Musique] voilà une belle victoire pour julian alaphilippe ce dimanche 26 septembre 2021 le cycliste français a remporté haut la main le championnat du monde de cyclisme déjà vainqueur de l’édition 2000 20 julian alaphilippe devient désormais le premier français à remporter deux fois de suite le célèbre titre une consécration dont le père de famille s’est rapidement félicité au micro de france télévisions l’an passé c’était un rêve qui se réalisait pour moi ça a été très difficile de gagner une fois à la fin c’était une grande émotion je suis revenu détendu vraiment relax avec beaucoup de motivation et une forme de relâchement j’avais juste envie de bien faire et d’aller chercher le meilleur résultat possible at il expliqué victoire amplement méritée puisqu’il avait beaucoup d’avancé sur ses concurrents mais qui n’était pourtant pas prévu par julian alaphilippe quand je suis levé ce matin je ne pensais pas du tout être champion du monde je me suis fait violence il faut que je récupère je pe nsais à mon petit dans le final a larache j’ai tout lâché et de poursuivre au sujet des nombreux noms d’oiseaux dont il était la cible durant le parcours beaucoup de se porter ce bel je me demandais de ralentir dans le dernier tour pas avec des mots très sympa donc je tiens à les remercier parce que ça m’a permis de finir plus fort une performance qu’il a réalisé sous les yeux de marion rousse admirative des performances de son chéri la maman de neuf trois mois s’est d ‘ailleurs rapidement dirigés aux côtés de son chéri afin de le féliciter en personne avant de participer aux championnats du monde de cyclisme sur route julian alaphilippe a pu compter sur le soutien de sa famille lors d’une récente course le 18 septembre dernier le cycliste participait à la prime aux classiques en belgique pour l’occasion la jeune femme avait accordé la tenue de son fils à celle de son chéri une parfaite attention qui avait séduit les internautes ainsi que le père de famille [Musique] verser oh [Musique] [Applaudissements] [Musique] et [Musique] .