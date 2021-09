[Vidéo] Marion Game : ses révélations fracassantes, traumatisée par sa relation avec Jacques Martin…

Marion Game : ses révélations fracassantes, traumatisée par sa relation avec Jacques Martin…

[Musique] l’ex de marion game pouvait montrer un tempérament bien différent de celui qu’on connaît devant les caméras et ce n’est pas joli on ne s’attendait pas à ça l’actrice nous fait des déclarations hallucinantes dans les stands de lutte [Musique] marion game s’est battu pour en arriver à ce niveau en effet elle n’a jamais lâché prix on peut dire qu’elle a un tempérament de guerrière certes le rêve de sa vie s’est réalisé sur le tard mais il n’est jamais trop tard grâce à la série scènes de ménages sur m6 elle découvre en pas la notoriété qu’elle mérite les téléspectateurs l’ont de suite adorée [Musique] marion game a pris la première place de l’anamis préféré des français cela fait déjà douze ans qu’elle joue le personnage d’huguette pour coter de vraiment son mari à l’écran ils forment l’es21 vignon de feu mais uniquement dans le feuilleton car ils n’ont jamais succomber à conduire vers l’autre dans la vraie vie par contre on se souvient d’un homme en particulier avec qui elle a partagé quelques années et que l’on connaît tous peuvent l’animer nos dimanche en chansons alors on vous dévoile son véritable visage le copain de nos dimanche marion game a été amoureuse de jacques martin pendant quatre ans dora bhl et attachant présentateur de l’école des fans était très apprécié du public il avait une douceur à l’écran avec les enfants [Musique] en effet il savait les mettre à l’aise et les faire rire on peut dire qu’on a passé d’agréables week end à regarder les prouesses vocales des mini artistes en herbe on peut dire que c’était la star all clad omis de la génération de nos parents la découverte d’une chanteuse bien évidemment on sait que c’est la naissance d’une chanteuse française qui n’est autre que vanessa paradis cette dernière avait interprété emilie jolie et on s’en souvient comme si c’ était hier découvrir la vidéo ci dessus de ce passage émouvant quel joli minois le démarrage de la carrière qu’on lui connaît sur belle pensée qu’elle était entourée de l’ange à côté d’elle [Musique] mais en réalité sous cette passade se cache un mons le compagnon de marion game était donc idolâtré des téléspectateurs on n’aurait pas imaginé qu’une telle douceur s’effacer à peine les caméras éteintes aide père d’anne en coulisses il dévoilé une facette de sa personnalité plutôt effrayante ses proches succès un enfer à ses côtés car il devenait violent et très strictes [Musique] dans son ouvrage c’était le bon temps un ex-membre du plan du petit rapporteur pierre bonté avait avoué il était insupportable il était tellement égocentrique qu’il était souvent odieux avec ses collaborateurs et les gens avec qui il vivait l’animateur qui ressemblait à un agneau à la télévision se transformer en loup dès qu’il tournait le dos sa joie de vivre n’était qu’ .