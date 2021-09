[Vidéo] Marion Cotillard : Emotion vive face à Penélope Cruz lors du Festival de San Sebastian

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Marion Cotillard : Emotion vive face à Penélope Cruz lors du Festival de San Sebastian

Elle a vécu bien des moments forts dans sa carrière celui ci était peut-être encore plus spécial [Musique] récompensé à plusieurs reprises dont un oscar en 2007 pour son rôle dans le film la môme d’olivier dahan marion cotillard était à nouveau la star du jour le 17 septembre 2021 du côté de l’espagne la maman de marcel et louise a effectivement reçu le prix donostia récompensant l’ensemble de son oeuvre de la part de penelope cruz dorcel lors de la soirée d’ouverture du 69e festival international du film de san sebastian un geste qui a suscité fierté honneur et qui a valu quelques larmes discrètes à la comédienne de 45 ans [Musique] plus.