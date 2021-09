[Vidéo] Marie Denigot a une excellente nouvelle à annoncer à ses fans

Cette semaine, Marie Denigot, la grande danseuse professionnelle, a annoncé une excellente nouvelle sur les plateformes de partages. La Championne de France de danse sportive et son époux, le danseur russe Nikolay Levchenkova vont réaliser leurs rêves.

#MarieDenigot

Cette semaine marie denigot la grande danseuse professionnelle a annoncé une excellente nouvelle sur les plateformes de partage la championne de france de danse sportive et son époux le danseur russe nikolai le chêne kova vont réaliser leurs rêves si vous suivez depuis le début danse avec les stars vous n’avez certainement pas oublié marie denigot en effet la jeune femme était danseuse dans l’émission de la première chaîne française de 2016 à 2018 elle avait notamment marqué les esprits grâce à sa bonne humeur est assez incroyable pas de danse sur se souvient notamment qu ‘elle était la coach dartus de lennik qui a rencontré enfin de jane filles en scène ce d’ailleurs sur les trois participations elle a été en finale par deux fois malheureusement pour elle tout s’est arrêté brutalement elle n’avait pas été retenue en revanche pour la saison 10 une très grande déception pour elle ainsi que pour les téléspectateurs ces derniers n’ont pas compris la décision de la chaîne de télévision mais depuis tout va bien pour marie denigot si elle a ouvert une salle de sport elle continue également de danser et notamment avec son partenaire et marie nicolet le voeu chesnokov d’ailleurs récemment elle a annoncé une excellente nouvelle à ses fans les deux tourtereaux vont participer aux championnats du monde de danse qui aura lieu le 4 décembre 2021 en allemagne dans un long message sur son compte instagram marie denigot a annoncé la nouvelle à ses fans elle confie notamment son émotion c’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que j’écris ce post si un jour on m’avait dit que j’écrirais ces mots je ne l’aurais pas cru mais commence-t-elle notamment par dire elle poursuit son propos ensuite en dix ans suite au sélectif de ce dimanche nous intégrons avec mon chéri d’amour nicolet le chêne cob l’équipe de france de danse sportive pour la fédération française de danse grâce à une deuxième place lors du championnat de france marie denigot et son compagnon vont pouvoir s’envoler vers l’allemag Ils ont été sélectionnés pour représenter la sélection nationale lors des prochains championnats du monde arrivés deuxième dimanche dernier à la sélection derrière nos grands champions nationaux charles guillaume lna nous sommes donc sélectionnés pour représenter la France lors des prochains championnats du monde w dsf le 4 décembre prochain forza yves les efforts et les sacrifices consentis ces derniers mois n’auront donc pas été vains pour la danseuse en effet pour en arriver là les deux danseurs ont travaillé sans relâche pendant près de deux ans 7 sélections n’est donc tout sauf immérité d’ailleurs la jeune femme en une conscience .