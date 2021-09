[Vidéo] Marc Lavoine : les détails de sa rupture douloureuse avec Line Papin

D’après les informations du magazine Closer, Marc Lavoine, le célèbre chanteur et sa femme la romancière Line Papin, aurait sur le point de divorcer. C’est en deux mille saisir que la star de la chanson est tombée sous le charme de l’écrivaine. Les deux amoureux en train de divorcer.

D’après les informations du magazine close marc lavoine le célèbre chanteur et sa femme la romancière line papin serait sur le point de divorcer c’est en 2016 que marc lavoine est tombé sous le charme de line papin l’artiste rencontre celle qui deviendra sa femme dans les studios de la radio france inter quand qu’elle vient présenter son livre qui s’appelle l’éveil dans la carte blanche de marc lavoine est mou par ce livre le chanteur explique j’ai rencontré mes symptômes une solitude une forme d’une adaptation au monde et la violence d’un amour qu’on n’arrive pas à montrer en juillet 2020 le couple se marie à la mairie du 5e arrondissement de la capitale devant anne hidalgo seulement une année après avoir réalisé leur amour pour la vie entre marc lavoine et line papin rien ne va plus d’après une information rendue publique par close le 24 septembre marc lavoine vivre est une période compliquée avec sa femme âgée de 25 ans line papin aurait réclamé le divorce seulement qu elques semaines après avoir signalé leurs noces de coton avec le chanteur la pose de cette séparation les envies de maternité de l’écrivaine ainsi que la jeune écrivaine souhaiterait devenir mère mais marc lavoine déjà père de simon né de sa liaison avec le top model denise pascal yasmine roman et milo tous les trois nés de son union très médiatique avec sarah poniatowski alors qu’il vient de souffler ses 59 bougies le chanteur ne se verraient plus dans la construction d ‘une famille une cassure pour le couple qui vit maintenant séparément et qui selon des proches à l’intention de demander le divorce détail close un terrible coup dur pour le chanteur qui se retrouve célibataire à 59 ans triste de voir se terminer si vite cette histoire dans lequel il était beaucoup investi marx et plonger corps et âme dans le travail souligne le magazine people marc lavoine est né en 1962 à longjumeau fans de football ils occupent tous l es postes sur les terrains entre six et dix sept temps son éducation engagé le conduit à être souvent délégués de classe à 16 ans l’adolescent arrête ses études et va à paris pour suivre des cours de théâtre il est ouvreur à l’olympia pour gagner sa vie il fait ses premiers pas d’acteur sur le petit écran en 1981 dans la série pause café avec véronique jannot fans de musique il rencontre fabrice aboulker alors directeur artistique chez barclay leur collaboration marque le début de la carrière de marc lavoine en 1984 il sort son premier disque marc lavoine en 1989 son troisième opus les amours du dimanch .