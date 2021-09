[Vidéo] M. Pokora soutenu par Christina Milian et sa fille Violet pour une grande première !

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

M. Pokora soutenu par Christina Milian et sa fille Violet pour une grande première !

La boule au ventre les jambes qui flanche le plaisir de retrouver le public d’une salle de spectacle m pokora est passé par toutes les émotions le vendredi 17 septembre 2021 ce jour là le chanteur comédien aurait effectivement avec ses compères estelle lefébure et philippe lellouche la première de la pièce les grandes ambitions de adrien jaca et il faut croire que son épouse liste inami liane avait fait appel en cette occasion spéciale à une nounou puisqu’elle a laissé cepici zahia et cana au bercail afin de se rendre comme beaucoup au théâtre de la madeleine dans le 8e arrondissement de paris [Musique] où .