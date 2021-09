[Vidéo] Luana Belmondo émue : photo poignante de Paul et de leurs enfants

Luana Belmondo émue : photo poignante de Paul et de leurs enfants

luana belmondo est fier de ses hommes elle a tenu à remercier victor alessandro jacomo et son époux paul belmondo pour leur adversité durant cette période de deuil sur instagram et la publier une photo de ses garçons nous en leur cravate noire avant de se rendre aux obsèques de jean paul belmondo le jeudi 15 septembre 2021 sur instagram pas un seul instant de ma vie je n'oublie de remercier le fait d'avoir une famille merveilleuse mais sommes si courageux billet fort je vous aime a écrit luana belmondo sur le réseau social récoltant et civils light le avait pu observer la complicité de la tendresse de cette famille murphy a créé la cérémonie religieuse en la mémoire de jean paul belmondo en l'église de saint-germain-des-prés tahri louana et paul belmondo unis dans la douleur ont été réconfortés par leurs trois garçons victor alès android giacomo devant l'église j'image avait marqué de nombreux fans beaucoup d'entre eux avaient tenu à écrire deux coups de condoléances à cette famille endeuillée je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages yves dire à quel point je suis touché par vos témoignages à l'attention de mon père merci du fond du coeur a notamment remercié belmondo sur les réseaux sociaux paul et luana belmondo s'aiment depuis désormais plus de trois décennies en 1990 il avait scellé leur amour en se mariant ensemble ils ont plaqué y trois fils alessandro 29,1 victor 27 ans et giacomo 22 ans luana belmondo avait rendu hommage à son beau père adoré ces derniers jours elle ne tarissait pas d'éloges au sujet du comédien dans les médias mon beau-père et monsieur très serein pointe il a tellement de force et de joie de vivre qu'il remonte toujours toutes les pentes avaient détaillé la cuisinière à gala deux ans avant la mort du magnifique .