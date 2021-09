[Vidéo] Loana et Sylvie Ortega règlent leurs comptes, ambiance tendue dans TPMP

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Loana et Sylvie Ortega règlent leurs comptes, ambiance tendue dans TPMP

Cyril hanouna invité sylvie ortega le wanna eryl prière sur le plateau de touche pas à mon poste ce jeudi 23 septembre jour de son anniversaire pour l’occasion celui que l’on surnomme baba voulu réconcilier ses amis en direct sur ces 8 après jean messia et fabrice di vizio venu régler leurs comptes avec les chroniqueurs le one a accepté de revenir dans tpm paix pour faire face à sylvie ortega son ancien ami qui lui aurait volé des bijoux et aurait cole porter des rumeurs à son encontre je trouve que vous allez trop loin et je pense que vous avez tous besoin d’amour a démarré cyril hanouna après une arrivée tonitruante sur le plateau le one a habillé d’un ou en cuir un peu trop large pour elle a bien voulu faire table rase du passé je dirais nico moka tout ce que tu m’as dit sur internet tu as lancer des fausses rumeurs qui m’ont fait du mal et les médias ont relayé maintenant réconciliation s’approchant de celles qui ont été son ami pendant plusieurs mois comme elle le rappelle le un a eu droit à la réponse sans détour de silvio fait gaffe avant le bisou expulse thouars tu sais bien que je n’aille pas voulu te tuer et je nai jamais dit que tu étais enceinte des risques à l’ansés la belle-fille de sheila laisse tomber la prochaine fois je viendrai avec malice lui a répondu la jolie blonde de 43 ans qui a pourtant fait le premier pas mais grâce à la patience de cyril hanouna et de ses chroniqueurs les deux femmes ont fini par s’excuser tous on voit que vous vous aimez toutes les deux a commenté l’animateur sylvie ortega s’est alors levée pour rejoindre le présentateur et luan a derrière le pupitre pour mon anniversaire allez à encourager cyril à la surprise générale l’ancienne candidate de loft story a partagé une accolade avec la veuve de ludovic chœur [Musique] .