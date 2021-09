[Vidéo] Line Renaud : L’hommage à Johnny Hallyday ? « C’est ce qu’il aurait aimé »

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Line Renaud : L’hommage à Johnny Hallyday ? « C’est ce qu’il aurait aimé »

Bouleversé par la mort de johnny hallyday dont elle était la marraine dans le métier line renaud sera bien évidemment présent à l’hommage qui lui sera rendu à la madeleine à paris ce samedi 9 décembre dans les pages du parisien elle salue l’organisation de l ‘hommage populaire accordé au regretté chanteur s’y est ch’ti extraordinaire ce qui se passe je ne sais pas qui a eu l’idée des motards qui vont descendre les champs elysées johnny les aimait tant s’ils estiment magnifique de laisser le peuple ses fans qu’il respectait en s’exprime en l’accompagnant si esti ce qui l’aurait mais je suis certaine une ligne expliquée renaud cette dernière à systra l’hommage rendu à johnny en compagnie des proches du chanteur il y a ainsi révélé qu ‘elle serait auprès d’eux à marnes-la-coquette et qu’ils iront ensemble à l’église de la madeleine où elle devrait également faire un petit discours tout comme le président macron marion cotillard ou carole bouquet alors que 700 biker accompagneront la dépouill e de johnny hallyday des milliers de fans se sont rués sur la capitale toute la france pour venir lui rendre hommage dans la nuit la place de la madeleine était déjà occupée par une foule immense en outre la tour eiffel a aussi rendu hommage à l’ interprète de je te promets en postant le message merci johnny est un portrait du chanteur a été dressée sur la grande roue de la concorde à l’issue de la cérémonie le cercueil de johnny hallyday prendra la direction de l’île de saint barthélémy où il sera enterré lundi 11 décembre alors que michel polnareff a dit sa surprise et son étonnement sur ce choix line renaud se déclarer plus prudentes [Musique] je ne suis pas dans la confiance [Musique] mais si laeticia a fait ça elle ne fera rien qui déplaisent à johnny donc si esprit probablement johnny qui l’a demandé je comprends la surprise à mon avis ils ont dû discuter de ça avant si si et stylé dernière de johnny il faut les respecter à elle relaté line renaud aujourd’hui âgé de 89 ans a toutefois expliqué qu’elle même ne pourra pas aller se sur la tombe de son filleul car si est-il trop loin pour elle thomas montait [Musique] 1 .