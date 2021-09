[Vidéo] Lily Collins (Emily in Paris) s’est mariée avec son comp@gnon Charlie McDowell

-Merci d’avoir regardé la vidéo

-Aide-moi à aimer + suivre cette chaîne + partager cette vidéo

-Merci beaucoup

La vedette des mille-îles paris lily collins vient de dire oui à son compagnon charlie mcdowell sur les réseaux sociaux le couple dévoile quelques photos de la cérémonie les fans de la série et milice paris attend avec impatience la saison 2 sur netflix la suite des aventures de cette jeune directrice marketing américaine qui est envoyée en france dans une agence pour partager ses idées de cette série célèbre essentiellement été tournée à paris mais la saison s’exportera aussi à saint tropez et dans d’autres pièces de france si la date de sortie de la série n’a pas encore été annoncée netflix assure que la jeune femme sera bien de retour en 2021 malgré la réticence de quelques séries pour cette série aura permis à certaines personnes à découvrir l’actrice lily collins que certaines ont pu voir dans le film dramatique to the bone de marti noxon depuis quelques heures ce n’est ce pas pour sa carrière que l’actrice fait parler d’elle mais pour son mariage je n’ai jamais été plus heureuse sur instagram lily collins a annoncé la grande nouvelle elle s’est mariée le 4 septembre dernière avec son compagnon charlie mcdowell je n’ai jamais été plus heureuse a annoncé la jeune femme sur ces réseaux sociaux dévoilant par la même occasion une série de clichés je n’ ai jamais voulu être le quelquun de kelkoo notant que je veux être ton quelquun et maintenant je suis ta femme a proclamé l’actrice le couple a déjà reçu de nombreux messages de félicitations de nombreuses stars comme diane kruger lucas bravo partenaire de jeu dans emilie un pari vanessa hudgens mahdi ziegler ou encore reese witherspoon et les internautes sont fous de joie un conte de fées ce qui a commencé comme un conte de fées est désormais ma réalité pour toujours je n’arriverai jamais à décrire correctement combien était ce week end mais magique et commencer at elle ajouté sur un poste instagram cesse en juillet 2019 que lily collins annonceit être en couple avec le réalisateur cénariste et américain c harlie mcdowell l’année suivante l’actrice dévoilait son impressionnant bague de fiançailles sur les réseaux sociaux, ils sont désormais dits oui au milieu des magnifiques paysages du colorado non [Musique] .