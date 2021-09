[Vidéo] Les images avant la mort de Marthe Mercadier ont rendu les téléspectateurs extrêmement tristes.

Les images avant la mort de Marthe Mercadier ont rendu les téléspectateurs extrêmement tristes.

Marthe mercadier reine du théâtre de boulevard est décédée point la comédienne malades d’alzheimer plusieurs années a joué dans plus de soixante pièces de théâtre elle s’est éteinte à l’âge de 92 ans point son abattage sa gouaille sa verve et son autorité sur scène ont fait d’elle l’une des plus grandes comédiennes de boulevard du 20e siècle hospitalisé il y a une semaine au centre de soins palliatifs de puteaux hauts de seine ma maman s’est éteinte ce matin vers 5 heures elle souffrait de la maladie d alzheimer depuis plusieurs années je les ai accompagnés jusqu’au bout a dit sa fille unique boye verve et autorité sur scène point l’histoire du théâtre de boulevard retiendra que la petite marthe née mercadier meira le 23 octobre 1928 à saint-ouen a été auditionné à 5 ans par la grande joséphine bancaire en personne cette petite un président de la société des auteurs et déjà fasciné par la scène l’histoire se souviendra qu’en 1956 pour une adaptation télévisée une première à l’époq ue elle fait face à louis de funès dans la puce à l’oreille de georges feydeau et dans sa biographie et en 2011 au théâtre on fait son métier elle avouera son amour pour la scène et pour ceux qui la font vivre les théâtres voilà ma famille de coeur point la carrière de marthe mercadier ressemble à la vie parisienne des trente glorieuses molière tartuffe feydeau bien sûr françoise dorin la facture poiret et serrault sacré léonard robert lamoureux diable d’homme et essai à chacune de ses apparitions la commet réunir les grands boulevards point la télévision naissante dès les années 1960 c’est utiliser sa formidable énergie elle rejoint micheline presse les daniel gélin dans les cultissimes saintes chéries où elle campe l’irrésistible et pétulante fanni dans les années 1970 pierre sabbagh invente au théâtre ce soir avec elle le boulevard s’invite chez les gens socialistes elle soutient françois mitterrand lors de la campagne présidentielle de 1981 déçu par la lenteur des décisions politiques es elle décide de s’engager ensuite dans l’aide humanitaire en devenant présidente d’une association qui fournit de l’aide médicale à de nombreux dispensaires disséminés un peu partout dans le monde son tempérament généreux et son action seront cependant mises à mal par la sphère du scandale du carrefour du développement qui a décrit quelques pratiques frauduleuses en 2012 c’est avec laurent de funès le-fils du sacré qu’elle effectue une tournée intitulée mercadier et de funès en vadrouille elle avait participé en 2011 à l’ émission de télé réalité de tf1 danse avec les stars la vitalité de cette concurrente de 82 printemps avait épaté les plus jeunes des téléspectateurs la reine du théâtre de boulevard était aussi pugnace dans la vie que sur les planches .