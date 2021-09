[Vidéo] Les drames de la vie de Jean-Paul Belmondo, le décès de sa fille aînée, le départ de la seconde…

Les drames de la vie de Jean-Paul Belmondo, le décès de sa fille aînée, le départ de la seconde…

Jean paul belmondo est parti à l’âge de 88 ans c’était un paisiblement à son domicile son avocat a transmis cette information à l’agence france presse afp indiquant également que depuis quelques jours il était très fatigué malgré son grand âge beaucoup de fans de jean paul belmondo n’imaginait pas qu’il pourrait partir rejoindre les étoiles en effet face à autant de talent il était aisé d’oublier que ce comédien n’était pas immortel il était sans doute l’une des personnes les plus aimés de france l’acteur restera jamais incontournable grâce à sec 80 films puis en un sens immortel il est un hommage national a été rendu à l’acteur de génie qu’il était ce 9 septembre aux invalides l’occasion pour la france de saluer le départ de grands hommes de se rassembler de se sentir entouré malgré la peine mais objet qu’on ne la face à ceux qui ne se voile pas le visage plus de la mort de jean-paul belmondo ce sont les membres de la famille nous réitérons d’ailleurs ici nos condoléances à ses proches le comédien est à une vie bien remplie père de quatre enfants compagnon et mari de plusieurs femmes grand père de six petits enfants remplis de joie qu’ils savaient apprécier par dessus tout mais aussi ponctuée de quelques drames notamment la mort de sa fille anne et notamment patricia en 1993 [Musique] patricia est à la fille de son épouse il l’aimait comme un père [Musique] sa première épouse renée constante dit elodie constantin sera ensuite la mère de sa fille florence et de son fils paul ils se mariaient en 1959 mais c’est en 1953 année de naissance de patricia que les amoureux se rencontrent [Musique] une vie de bohème elle dansait lui comédien [Musique] en effet il était alors encore étudiant au conservatoire et ses professeurs n’avaient pas son talent en haute estime le d’entre eux lui disait qu’il n’avait pas le physique d’un talent et pas le charisme pour être acteur un comble quand on connaît aujourd’hui la brillante carrière de jean-paul belmondo heureusement malgré les critiques de ses professeurs le public et ses amis comédiens l’un des meilleurs acteurs du cinéma français avec 80 films à son actif et plus de 130 millions d’entrées en salles de cinéma impossible de nier l’amour que lui porte le public aussi objet kohanek il était tout naturel qu’un hommage national lui soit rendu [Musique] perdre une enfant n’est jamais dans l’ordre des choses patricia la fille aînée de jean paul belmondo et de sa première épouse se lance elle aussi au cinéma dès 1975 7 derrière la caméra qu’est le script girl elle a notamment travaillé sur cette comédie les galettes de pont aven avec jean pierre marielle mais c’est à l’âge de 40 ans qu .