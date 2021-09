[Vidéo] LES 12 ORPHELINS Bande Annonce VOST (Drame, 2021)

LES 12 ORPHELINS Bande Annonce VOST (extraits), film en français en VOD le 31 août.

Je m’appelle harvey newell russell je suis le nouveau professeur de mathématiques l’ entraîneur de football nous enseignons la survie si nous ne le faisons pas ils ne le feront jamais à l’extérieur le football enseigne le travail d’équipe et la discipline et ce sont des éléments clés de survie selon la façon dont je le vois, vous pouvez travailler sur le terrain et jouer sur le terrain l’enfer me semble bien que je suis aussi bien d’accord prêt [Rires] cela va être encore plus de travail que vous ne l’imaginez pas aujourd’hui, nous allons nous affronter l’équipe qu’elle a remporté deux championnats d’état reste dans la terre où tu appartiens perdant orphelin c’est une formation amusante c ‘est ta nouvelle attaque jouer dans une cour directement derrière ap pour le snap quelle position cela fait-il de moi entraîneur nous t’appellerons le quart-arrière ceci c’est comme ça que nous allons battre les plus grosses équipes nous n’avons pas la taille donc nous devons utiliser ce que nous avons de la vitesse nous avons enfin une équipe pourrait aussi bien appeler les puissantes mères chaque seconde qu’elles sont sur le terrain nous perdons de l’argent [M usic] qu’est-ce que tu vas défendre ces enfants et faire ce qui est juste maman ont-nous une chance de faire une vraie différence ici ils vont vouloir que tu gagnes tout le monde va être derrière l’équipe avec rien comme eux [Musique] c’est difficile à croire quand tout ce que nous avons connu est blessé et perdu je vous regarde les garçons et je peux honnêtement dire que je suis fier d’être orphelin et vous ressentez le même choix si vous pouvez croire en vous et croire les uns les autres un deux trois toi .