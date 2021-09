[Vidéo] Les 12 coups de midi : Quelle personnalité se cache derrière l’étoile mystérieuse de la rentrée ?

Les 12 coups de midi : Quelle personnalité se cache derrière l’étoile mystérieuse de la rentrée ?

[Musique] bruno est sur le point de découvrir une nouvelle étoile mystérieuse dans les 12 coups de midi et surtout qui se cache derrière cette nouvelle énigme avec plus de 230 5 victoires et près de 1 million de gains le désormais célèbre candidat pourrait donc une fois de plus trouvé le nom de cette personnalité qui se cache derrière l’écran objets qu’en dit plus un parcours hors norme désormais bruno est tout simplement le plus grand champion de tous les jeux télévisés à travers la planète grâce à son incroyable longévité il détient effectivement ce titre Alexandre léa était ainsi opposé à alexandre léa et marie-claude bien décidé à le faire chuter de son piédestal lors de l’épreuve du coup fatal le maître de midi à une fois de plus démontré sa supériorité pour s’assurer une 236e participation aux 12 coups de midi après avoir engrangé 1000 euros supplémentaires il a vu donc sa cagnotte grimpé à 990 1357 euros devant le mur de l’étoile mystérieuse il proposait alors clara la czerny afin de remporter les 30000 568 euros premier en cas de découverte de cette nouvelle énigme tant de haine ce ne sera pas encore pour cette fois ci dans brüno multiplie les propositions depuis plusieurs jours maintenant il a ainsi déjà cité le nom de britney spears zinédine zidane victoria abril nicole kidman orlando bloom ou encore florent pagny tout des réponses erronées qui pourraient toutefois se rapprocher de nouveau sacré une sixième étoile mystérieuse pour l’instant seuls quelques indices ont été dévoilés les téléspectateurs ont été dévoilés 12 coups de midi ont pu découvrir une photo de l’ancien palais de justice de paris ainsi que des paniers également un avion [Musique] Toujours très réactifs sur le sujet des internautes avoir trouvé la solution selon eux il pourrait effectivement agir d’Albert dupontel le palais de justice serait une évocation de son film neuf mois ferme alors que l’avion pourrait référencer à ses activités de pilotes [Musique] ne donne rien ne prouve pour l’instant qu’ils sont dans le vrai il devrait donc attendre les toujours une émission pour peut-être assister à une nouvelle découverte de l’étoile mystérieuse par bruno très motivé en effet le candidat des 12 coups de midi ne semble pas se lasser de cette présence quotidienne passe au public grace à son statut de maître incontesté de l’émission il continue à engranger une véritable petite fortune et une multitude de cadeaux déjà propriétaire de cette voiture emportée dans les différentes épreuves sa cagnotte raisins d .