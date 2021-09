[Vidéo] Le sauvez-vous ? Luana et Paul Belmondo se sont rencontrés grâce à un membre de la f@mille Delon

-Merci d’avoir regardé la vidéo

Paul belmondo sait qu’il peut compter sur son épouse luana pour traverser la perte de son père jean paul belmondo le couple ensemble depuis plus de 30 ans s’est rencontré grâce à un membre de la famille d’alain delon paul belmondo traverse une période difficile avec la mort de son père l’acteur jean paul belmondo décédé ce lundi 6 septembre à l’âge de 88 ans un moment douloureux pour lequel il sait qu’il peut compter sur le soutien de sa famille et notamment de son épouse luana dont il partage la vie depuis plus de 30 ans cette dernière ne rate d’ailleurs jamais une occasion de lui déclarer sa flamme publiquement une belle histoire d’amour qui n’aurait jamais pu voir le jour sans anthony delon en mai dernier luana et paul belmondo avait accueilli les caméras de l’émission 50 inside diffusée sur tf1 le couple avait alors raconté des étoiles encore plein les yeux comment il avait fait connaissance on s’est rencontré à paris moi et pour faire du mannequinat à 19 ans et j’ai c ohabiter avec d’autres filles s’est souvenue la célèbre cuisinière est l’une des filles sortaient avec anthony delon c’est donc le fils d’alain delon qui a joué les entremetteurs anthony delon a été notre cupidon il nous a présenté voilà luana et paul belmondo sont les heureux parents de trois garçons quelques mois plus tard les amoureux se sont produits la bague au doigt aujourd’hui ils sont les heureux parents garçons en 1991 le couple accueillait son premier enfant alessandro qui est devenu chef cuisinier une passion que lui a probablement transmis sa mère deux ans plus tard la famille s’agrandit avec l’arrivée de victor qui marche dans les pas de son grand père en entamant une carrière dans le cinéma et enfin giacomo le petit dernier du clan est née en 1998 et se fait plutôt discret dans les médias article écrit en collaboration avec six médias non [Musique] .