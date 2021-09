[Vidéo] Laure (Mariés au premier regard) se confie sur ses peurs, « Je me sentais impuissante et frustrée »

,##familles nombreuses,##mariés au premier regard,##familles nombreuses,##laurent ournac,##familles nombreuses

Laure (Mariés au premier regard) se confie sur ses peurs, « Je me sentais impuissante et frustrée » Devenue maman pour la première fois le mardi 24 août 2021, Laure est bien évidemment la plus heureu .