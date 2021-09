[Vidéo] Laeticia Hallyday et Jalil Lespert vont-ils se marier ? Ils répondent !

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert vont-ils se marier ? Ils répondent !

[Musique] laeticia hallyday et jalil lespert vivent leur amour grand jour mais la compagnie de johnny hallyday y est le comédien ont-ils des projets de mariage comme le dit la rumeur le couple répond actuellement à l’occasion de la journée hommage à johnny hallyday qui se organisé mardi 14 septembre dernier avec l’inauguration d’une place non du rockeur devant la correrie n’a de merci d’une statue représentant sa guitare et sa moto puis deux grands concerts laeticia hallyday y en profite pour lever un peu de mystère sur sa nouvelle relation avec jalil lespert tous deux interrogés dans paris match cette semaine le comédien accompagné par la mère joy est de jade en disent un peu plus sur leur rencontre et l’officialisation de leur relation j’ai fini par m’habituer à ce qu’on relance mon histoire cadres comme l’expliquent laeticia hallyday y il était impossible pour eux de vivre cet amour dans le secret il est très difficile de se cacher quand on porte un tel nom quand on n’a pas un des tin ordinaire parce qu’on a épousé un homme extraordinaire je suis sans cesse suivi par les paparazzi j’ai fini par m’habituer à ce qu’on commence mon histoire [Musique] j’accepte parfois ça me fait même rire je le tiens de johnny qui gérait cela très bien ça me fait ça l’amusait il en a joué je détestais surtout qu’on ne parle pas de lui explique-t-elle dans les colonnes du magazine d’actualité cette rumeur est sortie de nulle part mais il y a une différence évidente entre officialisé son couple franchir le pas du mariage pourtant depuis quelques semaines les rumeurs vont bon train sur les projets d’union des deux tourtereaux des bruits que laeticia hallyday y entend bien faire perdre et maintenant il nous est difficile d’envisager de vivre l’un sans l’autre et nous nous organisons pour passer ensemble le plus de temps possible maintenant nous n’allons pas nous marier je ne veux pas que les choses aillent trop vite je savoure l’instant présent avec l’espoir de réussir à motoriser à être heureusement at-elle affirmé à nos confrères jalil lespert ajoutant cette rumeur est sorti de nulle part tout ça parce qu’un jour sur nous a vus rigoler en famille sur une jolie plage nous avons tout notre temps voilà qui est dit [Musique] .