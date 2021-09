[Vidéo] Laeticia Hallyday célèbre adorablement les 9 ans de sa fille Joy, son « ange »

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Laeticia Hallyday célèbre adorablement les 9 ans de sa fille Joy, son « ange »

Joyeux anniversaire joy ce jeudi 27 juillet la fille benjamine de laeticia et johnny hallyday célèbre ses 9 ans à cette occasion les pauses du mythique rockeur français saez de saisie de son compte instagram pour rendre hommage à son adorable fillette il ya neuf ans aujourd’hui un ange est né joyeux tout à ma plus petit neuf ans de bonheur d’amour de rire de câlins joyeux anniversaire mme achta gioanni d’amour je t’aime tant hashtag amour inconditionnel 19 ans hashtag gratitude hashtag amour sans fin à elle écrit en légende d’ une très jolie photo de joie 1 [Musique] .