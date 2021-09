[Vidéo] Laeticia Hallyday a 43 ans : Premier anniversaire difficile sans Johnny

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Laeticia Hallyday a 43 ans : Premier anniversaire difficile sans Johnny

Ce dimanche 18 mars 2018 alors que david hallyday brise le silence dans une longue interview au parisien laeticia hallyday ce célèbre son premier anniversaire sans johnny ce 43ème anniversaire a vraiment un goût amer pour la maman de jade 13 ans et joy 9 ans puisqu’il intervient en pleine bataille judiciaire avec les aînés de johnny et trois mois à peine après la mort de l’homme de sa vie comme la note de gala.fr la photographe yaël à braud a souhaité un joyeux anniversaire à son amie laetitia sur instagram s’ils estime à elle que l’on doit quelques unes des plus belles photos de johnny et son épouse avec leur fille jade 13 ans et joy 9 ans notamment lors de leur dernière était tous ensemble à saint barthélemy cette attention a dû toucher laetitia qui a besoin plus que jamais de ses fidèles dans l’épreuve que traverse la famille hallyday [Musique] on sait notamment qu’elle peut compter sur l’ancien producteur et ami de trente ans de johnny jean claude camus jean reno et bien sûr sur sa meilleure amie la brillante chef hélène darroze de très nombreux amis es se sont décrits depuis ce matin auprès de laëtitia s’emportant écrire joyeux anniversaire sur instagram pour éviter des insultes nauséabondes comme certains en ont reçu pour les 40 ans de laeticia johnny lui avait organisé une superbe fête à new york pendant trois jours avec leurs amis proches des amis toujours très présents [Musique] .