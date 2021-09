[Vidéo] La comédienne Marthe Mercadier est morte à l’âge de 92 ans

La comédienne Marthe Mercadier est morte à l’âge de 92 ans

[Musique] grande dame de la comédie devant une caméra comme sur les planches du théâtre map mercadier s’était imposée comme une figure emblématique des arts en france est décédée à l’âge de 92 ans a annoncé sa famille ce mercredi 15 septembre 2021 publicité la comédienne marthe mercadier s’est éteinte à l’âge de 92 ans selon les informations communiquées par sa famille à la lampe ce mercredi 15 septembre cette figure du théâtre de boulevard était atteinte depuis des années de la maladie d’alzheimer marthe mercadier des épreuves surmontées durant l ‘enfance la comédie marthe mercadier laver dans le sens et sa carrière avait commencé dès son plus jeune âge grâce à son grand père à l’époque président de la société des auteurs l’enfant né en 1928 dans ce dès l’âge de 5 ans [Musique] avec joséphine baker aide porte et les années suivantes ne seront pas tendres avec elle [Musique] elle devient bègue à 6 ans muette et même paralysé pendant plus de deux ans à la suite d’une chute autant d’épreuves qu’elle surmonte et qui la rendront plus porte ton enfance est également marquée par la seconde guerre mondiale durant laquelle elle prend une part active à la résistance aux côtés de son père partenaires quartier le succès au cinéma à la télé au cabaret au théâtre marthe mercadier est une femme insatiable toujours pleines d’énergie prête à se donner à fond d’abord souffleuse théâtre elles m’ont enfin sur les planches mais on les doit également au cinéma à la télévision et au cabaret son credo semble-t-il pourquoi se contenter d’avoir une carrière quand on peut les multiplier entre les années 1950 et 1960 elle tourne dans une cinquantaine de films des succès pour la plupart [Musique] vacances explosives les femmes sont marrant tout le bon roi dagobert sont en effet devenus des classiques dans qui l’info sa présence fantasque et énergie et toutes les personnes qui l’ont rencontré peuvent témoigner nap’s mercadie avait un tempérament de feu [Musique] non contente de mener de front plusieurs carrières dans le domaine des arts la comédienne n’en n’oublie pas pour autant d’être généreux s’ impliquent régulièrement dans des associations caritatives marthe mercadier souffrait de la maladie d’alzeimer m 2011 elle participe même à la première saison de danse avec les stars sur tf1 une l’émission va d’ailleurs lui rendre hommage hélas leur 83 ans et montre encore toute sa combativité et sa souplesse 7 à cette époque qu’apparaissent les premiers symptômes de la maladie d’alzheimer cela a été le déclic on me prenait les pas de danse et j’avais beaucoup de mal à m’en souvenir avait-elle confié marthe mercadier pendant un temps plus garder sa maladie secrète avant de se raviser c’est très important de parler de la maladie d’alzheimer c’est un combat l’actrice vivait notamment chez sa fille véroniq .