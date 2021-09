[Vidéo] Kylie Jenner enceinte : robe en cuir à New York, première sortie @près la grande annonce

-Merci d’avoir regardé la vidéo

C est officiel kylie jenner assister son deuxième enfant la jeune femme a fait sa première apparition publique depuis la confirmation de l’heureuse nouvelle elle a habillé son ventre rond d’une jolie robe en cuir kylie jenner a posé ses valises à new york où se se déroule une nouvelle semaine de la mode elle y était de sortie ce mercredi 8 septembre 2021 la superstar de 23 ans a profité de sa soirée pour dîner au restaurant carbone dans le quartier de greenwich village escorté par un régiment d’assistants et de gardes du corps kylie a visible tous les regards la compagnie du rappeur très vite scott est maman de la petite stormy trois ans s’est également fait remarquer pour son look entièrement blanc kylie jenner portait un manteau et d’une robe en cuir court qui moulait son baby boom un sac également blancs de la maison balenciaga et des sandales à talons complétait sa tenue maman sexy une milf tu rayonne peut-on lire dans les commentaires de la dernière publication instagram de kylie l une vidéo précédente dans laquelle elle confirme être enceinte a également de nombreuses réactions dans cette vidéo d’une minute trente kylie jenner montre en gros plan de son test de grossesse indique et enceinte en toutes lettres dans les séquences suivantes son compagnon trévise scott et leur fille stormy embrasse son ventre la petite famille se rend également chez le médecin pour une première échographie dont kylie a montré les capture photo à sa maman kris jenner comblé à l’idée d’accueillir un nouveau petit enfant la matriarche de la famille kardashian n ‘avait pas caché son émotion kylie a reçu des milliers de messages de félicitations ses grandes soeurs kourtney kim khloe kardashian et kendall jenner le compagnon de courtney travis barker jj et bella hadid et il est baldwin son mari justin bieber et bien d’autres ont exprimé leur joie à ce jour la publication compte plus de 120 millions de vues et près de 300 mille commentaires [Musique] .