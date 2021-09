[Vidéo] Koh-Lanta All Stars 2021 : Karima éliminée et en larmes, Clémentine trahie, encore un clash au conse

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Koh-Lanta All Stars 2021 : Karima éliminée et en larmes, Clémentine trahie, encore un clash au conseil !

Après le départ de près 10 sur décision médicale les éliminations de patrick et cindy le quatrième épisode de koh lanta la légende promet bien des rebondissements en effet karim a eu beau et maxime s’affrontent dans l’arène sur l’île des bannis les nouvelles équipes de disputes des épreuves et la perdante à l’immunité se retrouve au conseil résumé de la soirée présentée par denis brogniart karim a mixte éliminé hugo et maxime sur l’île des bannis après avoir été éliminée par l’équipe jaune maxime rejoint karim à evo sur l’île des bannis et s’ils estiment déjà l’heure de l’affrontement entre les trois aventuriers hugo et karima qui n’ont pas le moindre confort sont affaiblis mais compte bien se battre les règles du jeu sont simples chacun dispose d’une plante à bascule sur laquelle il doit faire glisser un palais en bois le mais est que ce palais s’immobilise sur un support situé au bout de la planche l’exercice est à répéter trois fois une épreuve d’adresse qui fera basculer le destin de l’un d’entre eux maxime remporte le jeu et préserve sa place sur l’île des bannis hugo obtient la deuxième place karima et dernière est donc évité les larmes aux yeux elle quitte l’aventuré le jeu continue pour ses deux camarades qui repartent avec un superbe cadeau de la part de denis brogniart un work et 300 g de riz jeu de confort chez les jaunes le lendemain du conseil fait réfléchir coumba et déçu clémence n’a pas suivi de vote général contre maxime et christelle elle sceptique sur une alliance eu 100% féminine place au jeu de confort il s’agit de la mythique épreuve du paresseux le but est de rester accrochés sous un rondin horizontale une épreuve de patience à récompense évolutive si le jeu se finit par un duel s’y est-il aventuriers gagnants qui remportent un kilo de riz pour son équipe mais s’ils sont deux denis brogniart ajoute 300 g de riz à l’équipe victorieuse et ainsi de suite pour respecter l’équité après le départ de maxime les hommes des ro uges tire au sort celui qui ne disputera pas l’épreuve ci est illogique la première à tomber après six minutes de jeu et kumba 18 chez les rouges namadi allache le premier il est suivi par clémentine alors qu’ils sont encore huit à tenir quatre de chaque côté la météo se porte mais même sous la pluie battante personne ne planche jusqu’à ce que clément ce krach au bout de trois heures et 20 minutes le record était jusqu’alors tenu par claude avec trois heures onze en 2012 l’épreuve se corse ils doivent lâcher une jambe ils ne sont plus que trois teheiura chez les rouges sam et claude chez les jaunes il faut alors lâché un brin après tr .