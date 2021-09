[Vidéo] Kim Kardashian : elle est bouleversée par une m@uvaise nouvelle

-Merci d’avoir regardé la vidéo

-Aide-moi à aimer + suivre cette chaîne + partager cette vidéo

-Merci beaucoup

Très actif sur les réseaux sociaux où elle n’hésite jamais à partager son quotidien et celui de sa famille kim kardashian a révélé cette semaine que son fils sainte avait été blessé c’est via une story instagram que la star a montré son petit garçon âgé de 5 ans avec un plâtre à lire aussi couple de légende kim kardashian et ken west loir et cher l’inaccessible une maman bouleversé alors qu’il se murmure que kim kardashian pourrait accepter d’annuler son divorce avec kanye west afin de donner une dernière chance à son couple c’est une mauvaise nouvelle à laquelle elle a eu droit cette semaine suite à la blessure au bras de son fils si l’on ne sait rien de la façon dont tout cela est arrivé kim kardashian à partager des images via son compte instagram où l’on découvre le groupe 4 mais comme souvent c’est la maman qui semble être la plus bouleversé des deux par cet accident mon bébé s’est cassé le bras à plusieurs endroits je ne vais pas bien de son côté le petit garçon a sans doute eu peu r mais semble se porter plutôt bien et devrait rapidement passer à autre choisi [Musique] .