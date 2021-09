[Vidéo] Kev Adams éméché : il dévoile une vidéo peu flatteuse mais hilarante

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Kev Adams éméché : il dévoile une vidéo peu flatteuse mais hilarante

Posté sans réfléchir cela arrive à tout le monde même à cavada sur instagram le comédien de 30 ans à partager une vidéo de lui qui ne le met pas du tout en valeur puisqu’il est alcoolisé locataire un micro dans sa main et regard dans l’ objectif l’ex compagnon dire imite nar déblatère des propos à peine cohérent en anglais puis en allemand et enfin en espagnol une scène hilarante qu’il a souhaité tourner en dérision et des talents de polyglotte qu’il a voulu partager avec ses fans qui sont plus de 6 millions à suivre sur le réseau social fermeture de la plage la pente à montpellier j’étais pas bourré du tout [Musique] écrit-il en légende de cette vidéo d’argile [Musique] dans l’espace commentaire les amis célèbres du protégé de gad elmaleh ont partagé des tours et ryan besetti titoff le musicien noël ainsi l’animatrice télé alessandra sublet ou encore l’acteur youssef hajdi ils y sont tous allés de leurs semis la mort de rire les fans de l’artiste eux ont dit toute leur admiration google traduction en sueur un accent de qualité t’inquiète on t’aime quand même ton accent anglais est incroyable on y notait apparemment hilare passe à cette cocotte [Musique] à m 1 [Musique] .