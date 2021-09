[Vidéo] Kendji Girac « irrespectueux » et accusé d’avoir volé ses fans : « Honte à toi Kendji ! »

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

Kendji Girac « irrespectueux » et accusé d’avoir volé ses fans : « Honte à toi Kendji ! »

Quel notre girac aurait-il pris la grosse tête depuis sa victoire dans l’émission the voice en 2014 invité à donner deux concerts dans la ravissante petite bourgade de villars les dombes ain le 11 septembre 2021 le chanteur aurait bâcler ses prestations et serait même parti comme un voleur à en croire plusieurs fans ayant assisté au spectacle alors qu’il devait se produire dans le cadre des musiques du parc des oiseaux le papa d’alpa serait parti au bout de seulement 55 minutes de show devant les spectateurs qui avaient pourtant payé leurs billets au prix fort 65 euros un manque de respect total pour de nombreux fans qui n’ont pas caché leur déception mais aussi leur colère sur les réseaux sociaux [Musique] .