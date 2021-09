[Vidéo] Kelly Helard (Mamans & Célèbres) très amincie : sa nouvelle silhouette impressionne

Kelly Helard (Mamans & Célèbres) très amincie : sa nouvelle silhouette impressionne

[Musique] depuis qu’elle a donné naissance à son deuxième enfant n’y anna née le 27 décembre 2020 kelly ellard tente de prendre soin d’elle les téléspectateurs ont pu le voir dans maman est célèbre elle a décidé ces derniers mois de faire appel à une course sportive mais aussi à une nutritionniste afin de retrouver la ligne de longs efforts qu’ils ont vraisemblablement fini par porter leurs fruits samedi 25 septembre sur instagram kelly ellard a fait sensation en partageant une nouvelle photo des là mais si dans une longue robe noire moulante épousant parfaitement ses courbes ni une ni deux la compagnie de neymar a fait l’objet de plusieurs commentaires de la part d’internautes lui fais tu es superbe tu as perdu tout et kilos de grossesse bravo pour la détermination tu comme beaucoup maigri tu es magnifique waouh magnifique tout à main si cela vous va si bien kelly tu as perdu mach manque de poids tu dois être super fière de toi quelle ligne bravo kelly incroyable ce changement l’at-on félicité en m asse bien que flatté et assurément bien dans sa peau la jeune femme de 29 ans a toutefois tenu à faire preuve de transparence en précisant qu’il lui reste aujourd’hui kilos à perdre sur les 23 qu’elle a pris pendant sa grossesse en outre si la photo n’a en aucun cas été retouchée kelly ellard avoue qu’elle est bien occupé ça aide avant d’accueillir sa fille anna kelly ellard a eu un fils liam cinq ans ce dernier l’ancienne star des ch’tis avait pris 35 kg ce qu’il avait à l’époque beaucoup affecté je n’arrivais plus à me regarder dans le miroir je ne faisais plus les boutiques car je finissais toujours père pleurer nous confiait-elle lors d’une interview réalisée en janvier 2020 [Musique] où oh [Applaudissements] [Musique] et [Musique] .