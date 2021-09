[Vidéo] Justin et Hailey Bieber, Camila Cabello et Shawn Mendes… Les amoureux du Met Gala 2021

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Justin et Hailey Bieber, Camila Cabello et Shawn Mendes… Les amoureux du Met Gala 2021

L’amour était au rendez-vous du meygal à justin et lee bieber carmilla cabello et shawn mendes et de nombreux autres couples de stars ont assisté à la soirée mode la plus prisée de l’année tous avaient évidemment sorti le grand jeu pour l’occasion annulé en 2020 à cause de la pandémie de kovy de 19 reporté de quelques mois cette année le méga la a finalement fait son grand retour les chanceuses invités de l’événement se sont retrouvés au musée métropolitain d’art de new york parmi ces convives figuraient plusieurs couples de stars comme les époux bieber et lee né baldwin était canon en robe noire en velours saint laurent son mari justin bieber avait enfilé un smoking de sa propre marque drew et des baskets nike air force 1 justin bieber sont des habitués du meygal à camilla cabello elle en a découvert la ferveur lundi soir sublimant top court et jupe à ce qu’un michael kors collection la chanteuse de 24 ans a fait son baptême du feu au bras de son chéri le chanteur shawn mendes [Musique] .