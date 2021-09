[Vidéo] Julien Doré très agacé par une question : « Le cynisme se situe exactement là »

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Julien Doré très agacé par une question : « Le cynisme se situe exactement là »

Comme tant d’julien doré est remonté contre le pouvoir politique et son action parfois décriée face au réchauffement climatique dans une interview d’autres réalisés d’un concert privé qu’il produisait à alès gard le jeudi 9 septembre 2021 l’artiste a été agacé d’être questionné sur ses petits gestes du quotidien pour sauver la planète je crois que cette phrase du petit geste quotidien a été savamment inventée par un système politique qui depuis des décennies a fait le choix de nous culpabiliser au quotidien au point que l’ on finit par dire mais si les sticks wam en petits gestes quotidiens plutôt que d’entreprendre de grandes actions déplore julien doré au micro de france bleu gard lozère une séquence publiée sur twitter est largement partagé [Musique] je pense que leur cynisme se situe exactement la sieste il à dire que mon petit geste sur sen fou l’idée si esti simplement de se dire que la plupart des systèmes politiques dans notre époque dans de nombreux pays qui auraient la possibilité de changer des choses les choix qui sont faits par ces gens qu’on a choisis sont axés sur le fait de nous culpabiliser nous au quotidien nous dire d’une certaine façon que si est-il précisément la faute de chacun des individus si nous sommes là et si nous ne pouvons rien faire développer l’artiste plus .