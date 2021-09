[Vidéo] Johnny Hallyday : Sa chanson que sa fille Joy préfère…

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

Johnny Hallyday : Sa chanson que sa fille Joy préfère…

Johnny hallyday n’a pas débarqué seul à paris à la fin du mois de mai l’icône du rock qui vient de fêter ses soixante quatorze ans a quitté los angeles accompagné de toute sa famille sa femme qu’il aime tant laeticia et leurs deux filles jade 12 ans et joy huit ans à nouveau en tournée avec ces deux vieilles canailles et fidèle ami de longue date eddy mitchell et jacques dutronc depuis le 10 juin dernier johnny hallyday est passé par paris à l’occasion de deux concerts à l’accord hôtel arena le premier diffusé en direct sur tf1 le 24 juin le second en présence du président de la république emmanuel macron et de son épouse brigitte macro très proche de ses deux filles une relation fusionnelle renforcée par le combat qu’ils mènent contre le cancer depuis plusieurs mois johnny hallyday prend toujours soin de passer du temps avec elle malgré son planning de charger avant de monter sur la scène parisienne le chanteur s’est accordé une pause dans les loges échangeant avec tendresse avec joy une jolie séquence en famille film est partagé par laeticia hallyday sur instagram en look noir le rockeur demande à sa fille quelle est la chanson de son spectacle qu’elle préfère joly répond moi j’aime bien tout avec innocence une réponse qui ne convient pas à son papa s’ils estiment pas une réponse une lui lance-t-il joli réfléchit encore quelques secondes avant de citer joue pas le rock n roll dont le titre complet joue pas de rock’n’roll pour moi chanson sortie en 1976 sur l ‘album derrière l’amour [Musique] .