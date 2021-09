[Vidéo] Johnny Hallyday ne voulait que Laeticia pour gérer son business après sa mort

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Johnny Hallyday ne voulait que Laeticia pour gérer son business après sa mort

Il est l’homme de ceux qui connaissaient le mieux johnny hallyday si leur relation n’a pas toujours été un long fleuve tranquille jean claude camus ne gardent en mémoire que les meilleurs souvenirs de sa relation très privilégiée et mouvementée avec le rockeur français décédé en décembre 2017 d’un cancer du poumon qui s’était généralisé invité dimanche 25 février 2018 de l’émission belge s’y est-il pas tous les jours dimanche diffusé sur rtl pis jean claude camus n’a pas tenu à prendre position dans la sphère de l’héritage de johnny hallyday est tout comme line renaud marraine de coeur du taulier le producteur de spectacles pense que ces querelles doivent rester privées je suis atterré de voir ce déballage médiatique si est-il une histoire qu’il doit se régler en famille j’invite tout le monde à respecter la mémoire de johnny hallyday pour moi ça me fait beaucoup de mal at il déclaré celui qui a sorti son autobiographie pas né pour ça en octobre 2017 aux éditions plon n’a eu que des m ots positifs à l’égard de laeticia hallyday la dernière épouse de l’icône du rock français laetitia lui a mené une vie de famille il n’a jamais eu point laetitia là tout doucement sortie de ses errements de ces abus a témoigné jean claude camus partageant un souvenir remontant à mars 2017 lorsqu’il s’était rendu à los angeles pour voir johnny hallyday déjà malade j’étais moi-même tout dit de voir johnny avec sa fille sur les genoux faisant des câlins le producteur de 79 ans doit aussi sa réconciliation avec johnny laeticia un apaisement qui s’était déroulée à bruxelles [Musique] s’agissant des affaires du taulier il ne fait aucun doute pour jean claude camus que la volonté de johnny hallyday était bien que laëtitia gère ses biens et ses droits après sa mort après avoir lâché un énigmatique sur va découvrir beaucoup de choses le producteur a partagé une confiance inédite il a ainsi révélé avoir proposé au chanteur quand ils géraient encore sa carrière donc avant 2010 de créer une fondation pour gérer s sur l’image si jamais il arrivera quelque chose a choisi une initiative repoussée par le taulier qui avait rétorqué à l’époque je ne veux pas de fondations ça sera laetitia un souhait exprimé dans son dernier testament dans lequel il fait de sa femme la seule bénéficiaire [Musique] .