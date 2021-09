[Vidéo] Johnny Hallyday : Marnes-la-Coquette « pas à vendre »… Un futur musée ?

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Johnny Hallyday : Marnes-la-Coquette « pas à vendre »… Un futur musée ?

Si pour beaucoup johnny hallyday restera éternelle avec une carrière bien trop longue pour pont là résume d’aucuns se rendre culturel la question de savoir comment hommage au tholy au delà de l’héritage lui survit s’y est-il une question que se pose bien sûr l’entourage de johnny et notamment son ami et manager sébastien farran dans son interview au journal du dimanche du 25 mars 2018 il révèle que la famille pense très fortement nous rêvons d’un mémorial au square de la trinité là où johnny a grandi réitère pharand en rebondissant sur une qui avait été soumise à l’époque des obsèques formidable hommage populaire à la rock star à la madeleine une sorte de grey island pourquoi pas à marnes-la-coquette la maison est pas à vendre- t-il démentant au passage une rumeur concernant la vente du bien et faisant le rapprochement avec la fameuse résidence ayant appartenu au chanteur elvis presley situé au 3700 64 elvis presley boulevard à memphis et qui sert actuellement de mausolées et de musées ouverts au public depuis 1982 une seule rue johnny hallyday en france jusqu’ici le nom de johnny hallyday n’a été utilisé que pour une rue la commune iséroise de charvieu chavagneux est la seule en france à avoir une rue johnny hallyday selon son maire gérard dézempte trois jours après le décès du rockeur et hildago maire de paris avait formulé la demande de nommer un lieu ou un établissement public en hommage à l’universalité de cet artiste et à la longévité de sa carrière [Musique] il.